La Lazio vuol trattenere Nuno Tavares. Nonostante i numerosi infortuni che hanno colpito il calciatore portoghese, la squadra biancoceleste sarebbe pronta a far scattare la clausola di riscatto, già attivata con il 50% delle presenze durante la stagione. Motivo per cui, come riportato Il Corriere dello Sport, il club di Claudio Lotito dovrebbe incontrare l'Arsenal nei prossimi giorni per fissare l'ufficialità del riscatto.