La Juve vuole Tonali: il piano per strapparlo al Newcastle

L'apprezzamento c'è sempre stato, il matrimonio non s'è mai concretizzato. Sandro Tonali e la Juventus si sono sempre sfiorati, ma mai scelti definitivamente. Quando il centrocampista è passato dal Brescia al Milan i bianconeri avevano provato a inserirsi, ma il cuore di Sandro appartiene al Diavolo. Oggi però, dopo la cessione in Inghilterra, Tonali non disprezzerebbe un ritorno in Italia, anche sponda Juventus. Da capire la fattibilità dell'operazione tra i due club: Juve e Newcastle sono in ottimi rapporti (l'operazione Kelly ha aperto un canale tra le due società) e con la buona volontà di tutti si potrebbe trovare la quadra per chiudere un affare dai costi quasi proibitivi. Magari inserendo come contropartita quel Douglas Luiz che a Torino non sta brillando e in Inghilterra ha lasciato un ottimo ricordo.