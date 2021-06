La Fiorentina vuole Italiano: ora c'è da trovare l'intesa con lo Spezia

IL DOPO GATTUSO

Commisso e Barone lo considerano la scelta numero uno anche se è legato alla squadra ligure

Proseguono i contatti tra la Fiorentina e l'entourage di Vincenzo Italiano dopo che i dirigenti viola hanno virato decisamente sull'allenatore dello Spezia per sostituire Gattuso. C'è da superare l'ostacolo del milione di euro che lo lega alla squadra ligure. Diventa quindi prioritario trovare l'intesa con la società bianconera per liberarlo. Italiano è il profilo perfetto per le esigenze della Fiorentina: giovane, entusiasta e amante di un gioco propositivo e spettacolare.

Per tutte queste ragioni la dirigenza viola lo ha messo al primo posto tra i candidati alla panchina. Se non si dovesse trovare l'accordo, c'è sempre l'opzione Fonseca non più destinato al Tottenham. Più defilati Garcia e Ranieri.