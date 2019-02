L'Iran offre la panchina a Montella: obiettivo Mondiali 2022

24/02/2019

L'ex tecnico del Milan si è preso qualche giorno per riflettere e per dare una risposta all'Iran, che per cinque volte ha partecipato alla fase finale dei Mondiali (1978, 1998, 2006, 2014 e 2018), non riuscendo mai ad andare oltre il primo turno. Per Montella pronto un contratto di un milione e mezzo di euro più bonus legati ai risultati.