Mercato

L'Inter non perde di vista Stankovic: valutazioni sulla recompra

21 Ott 2025 - 09:39
© IPA

© IPA

L'Inter non perde di vista Aleksander Stankovic. Il centrocampista classe 2005, figlio di Dejan, in estate si è trasferito al Club Bruges per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. L'inizio di stagione del ragazzo è stato estremamente positivo, tanto da far scattare la chiamata della nazionale maggiore serba, e i nerazzurri lo seguono con attenzione: l'Inter infatti si è riservata due clausole di recompra per le prossime due estati. Secondo quanto riporta Matteo Moretto il club di viale della Liberazione poterebbe riportare Stankiovic Jr a Milano già nella prossima estate visto che diversi club europei stanno già prendendo informazioni. L'Inter ha anche una clausola sulla rivendita del giocatroe che oscilla tra il 12 e il 15 per cento. 

