L'Inter dice no al prestito e non scende sotto i 35 mln: il Marsiglia in pressing per Carboni

De Zerbi lo vuole, l'Inter aspetta la fine della Coppa America per prendere una decisione definitiva ma intanto fissa un paletto: nessun altro prestito per Valentin Carboni. Tradotto: se il Marsiglia (o qualsivoglia altra squadra) è interessato all'attaccante argentino, se ne può discutere solo a fronte di una offerta di acquisto a titolo definitivo. E il prezzo è fissato: non si scende sotto i 35 milioni. Ma la situazione è tutt'altro che definita e non c'è fretta perché lo diventi: Inzaghi vorrebbe infatti avere con sè il ragazzo per il ritiro estivo per poterlo valutare, senza così escludere la sua permanenza in rosa.