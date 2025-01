Didier Deschamps lascerà la panchina della Nazionale francese dopo i Mondiali 2026. Lo scrive l'Equipe: l'attuale ct dei Bleus non rinnoverà il contratto. L'annuncio verrà dato mercoledì. Con la Francia ha vinto i Mondiali 2018 in Russia ed è stato vicecampione del mondo nel 2022 in Qatar. Nel 2021 ha vinto la Nations League.