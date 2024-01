L'Empoli cambia ancora in panchina: esonerato Andreazzoli, c'è Nicola

EMPOLI

Per il nuovo tecnico contratto sino a giugno con opzione fino al 2025 in caso di salvezza

© ansa Il ko contro il Verona costa la panchina ad Aurelio Andreazzoli: il tecnico subentrato lo scorso settembre sulla panchina dell'Empoli a Paolo Zanetti è stato infatti esonerato. Dopo un paio di giorni di riflessione, il presidente Corsi ha deciso di affidare la squadra a Davide Nicola, allenatore specializzato in imprese-salvezza, come fatto ad esempio con Crotone e Salernitana, ma anche con Genoa e Udinese. Contratto fino a giugno, con opzione per la prossima stagione in caso di permanenza in Serie A.

In quest'ultima parentesi a Empoli, Andreazzoli ha guidato la squadra in 16 partite, ottenendo 3 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte per un totale di 13 punti che significa una media di 0,81 a partita. Lascia la squadra al 19° posto della classifica, a -5 dalla la salvezza. Per Nicola, insomma, scatta l'ora di un'altra difficilissima missione.