L'Atalanta punta Rowe per l'attacco: la richiesta del Marsiglia

Con l'Inter in pressing su Lookman, l'Atalanta si sta già cautelando sondando altre piste. Una di queste conduce dritti a Jonathan Rowe, ala del Marsiglia di De Zerbi. I transalpini valutano il classe 2003 ben 20 milioni di euro: su di lui ci sono anche Roma, Leeds e Burnemouth. Nell'ultima stagione con il Marsiglia, l'inglese ha totalizzato 30 presenze condite da tre gol e quattro assist. Il preferito dell'Atalanta, che in attacco ha già perso Retegui finito in Arabia con una cessione record, resta sempre Federico Chiesa: l'ex Juve è destinato a lasciare presto il Liverpool per fare ritorno in Italia.