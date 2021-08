L'Atalanta chiude per Demiral: ora Romero può accasarsi al Tottenham

Demiral dalla Juve all'Atalanta e Romero dall'Atalanta al Tottenham: un giro di valzer di difensori che si sta consumando proprio in questi momenti. Il doppio affare, con due trattative strettamente collegate tra loro, è in via di contemporanea definizione: i bergamaschi hanno infatti ottenuto il via libera della Juve per il passaggio del difensore turco alla corte di Gasperini sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni con riscatto fissato a 25, e di conseguenza hanno dato l'ok al trasferimento di Romero agli Spurs.