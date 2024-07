L'agente di Rodriguez: "Contatti con Ausilio, piace a Inzaghi ma Oaktree vuole altri profili"

© Getty Images

Un contatto con il ds nerazzurro Piero Ausilio nelle settimane scorse, subito dopo l'infortunio di Buchanan, il gradimento di Simone Inzaghi, la piena disponibilità del giocatore ma anche il parere contrario della proprietà, di Oaktree, orientata su altri profili e non sul 32enne Ricardo Rodriguez, difensore/esterno sinistro svincolato dal Torino. A fare chiarezza sulla trattativa con l'Inter non andata a buon fine e almeno per ora accantonata è stato il procuratore stesso del giocatore svizzero, Haroon Masoodi. Queste le sue parole riportate da fcinternews: "Sì, ci sono state delle discussioni con il direttore sportivo (Piero Ausilio, ndr) qualche settimana fa. Ricardo piace anche a Simone Inzaghi ma non ci è arrivata alcuna offerta. Penso che il proprietario del club (Oaktree, ndr) guardi ad altri profili".