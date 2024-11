Fresco di ritiro dal calcio giocato, Toni Kroos non ha escluso di poter tornare al Real Madrid nei prossimi anni. Non però da calciatore: "Sono legato ai Blancos, al momento non mi rivedo lì - le parole del tedesco -. Ma questo non vuol dire che non farò più nulla con loro. Potrei anche fare ritorno al Real più avanti con un ruolo in dirigenza".