Koeman ha scelto Depay, la pista Lautaro è ormai un ricordo

BARCELLONA

In attesa di parlare faccia a faccia con Messi per capire come sarà questa convivenza forzata di un anno, Ronald Koeman va avanti con il suo processo di "olandesizzare" il Barcellona. Un po' una versione 2.0 del Van Gaal fine '90. Con in testa un centrocampo con Wijnaldum e De Jong, il pensiero fisso del nuovo allenatore del club catalano è una punta che possa interagire con Leo Messi, il figliol prodigo controvoglia. Il nome in cima alle sue preferenze è Memphis Depay.

Il nuovo obiettivo del mercato blaugrana spegne, forse definitivamente, tutte le voci intorno a Lautaro Martinez, messo da parte nei piani catalani per la cifra eccessiva richiesta dall'Inter anche dopo la scadenza della clausola rescissoria e anche perché il nuovo allenatore non sembra considerarlo una priorità per il dopo Suarez. Decisamente più convinto, invece, della possibilità di puntare su Depay . Un'operazione sicuramente meno onerosa rispetto a quella che coinvolge l'attaccante nerazzurro. L'olandese ha un contratto con il Lione fino al giugno 2021 e si è parlato anche di una possibilità di prenderlo per una cifra vicina ai 25 milioni. In realtà, per il momento, il Barcellona ha solo fatto dei sondaggi ma la volontà dell'allenatore potrebbe accelerare la chiusura della trattativa.