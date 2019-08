Jurgen Klopp ha parlato del futuro di Dejan Lovren, difensore nel mirino di Roma e Milan non convocato per la Supercoppa Europea: "Non so se andrà via. Non l'ho convocato perché ha l'influenza, come sapete. Per quanto riguarda il suo futuro, sinceramente non so nulla»

Tempo reale martedì 13 agosto