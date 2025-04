Kim in uscita dal Bayern Monaco: dove potrebbe andare

È stato uno dei grandi protagonisti del terzo scudetto del Napoli, ma dopo il aver lasciato l'Italia il suo rendimento è calato sensibilmente: Kim Min Jae in estate potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Il difensore coreano, complice anche i tanti infortuni, non è riuscito a imporsi in Baviera dopo essere stato acquistato per 50 milioni di euro nell'estate 2023. Ora, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, potrebbe fare le valige: sul giocatore ci sono stati sondaggi da parte di diversi club europei, ma l'ostacolo per quasi tutte le squadre interessate è l'ingaggio percepito al Bayern, di poco superiore ai 7 milioni all'anno. Per questo, al momento, la pista più concreta è rappresentata da un trasferimento in Arabia Saudita.