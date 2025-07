Il sogno di Stefano Pioli come nuovo allenatore della Fiorentina è quello di ritrovare Frank Kessiè, bandiera del suo Milan campione d'Italia. Il giocatore starebbe pensando di lasciare l'Arabia Saudita, ma il nodo ingaggio è molto difficile da sciogliere: il centrocampista ivoriano guadagna circa 14 milioni di euro a stagione, una cifra impossibile per la Fiorentina. Parti distanti, per ora, ma la trattativa sta comunque nascendo.