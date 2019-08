Moise Kean è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Everton. Dopo l'annuncio del club inglese, anche la Juventus ha pubblicato il comunicato in cui rivela le cifre della cessione: 27,5 milioni pagabili in tre esercizi, più 2,5 di bonus. In totale 30 milioni. L'attaccante ha firmato un contratto quinquennale fino al giugno 2024. "Sono orgoglioso e onorato di indossare la maglia dell'Everton. Darò il massimo per questa squadra - ha dichiarato il centravanti italiano a Everton Tv - Ero convinto di firmare perché l'Everton è una squadra che guarda al futuro, come me. Conosco la grandezza del club. Ha grandi ambizioni e lavorerò duramente per aiutarlo a realizzare ciò che vogliamo raggiungere. Sono abituato a vincere e voglio portare questo atteggiamento vincente in squadra. Spero di far bene sul campo e di regalare delle gioie ai tifosi".