Michael Kayode sta per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura inglese. Nel pomeriggio infatti, l'ormai ex Fiorentina svolgerà le visite mediche con il Brentford in Inghilterra. Il 20enne è stato acquistato dal club di Londra con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a quota 17 milioni di euro.