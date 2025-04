Harry Kane non ha intenzione di salutare la Baviera. A un anno e mezzo dal suo approdo in Germania "l'uragano" non ha assolutamente voglia di tornare in Premier: "Sono uscite delle storie senza basi di verità", ha detto l'attaccante inglese. Che poi ha aggiunto: "Sono concentrato al 100% sul Bayern, non so da dove arrivino questi accostamenti a squadre di Premier"