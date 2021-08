Juve-Dybala, secondo round: mercoledì nuovo incontro per il rinnovo

"Mercoledì da leoni" in casa Juve sul fronte Dybala. Dopo il primo incontro positivo, Federico Cherubini e Pavel Nedved vedranno nuovamente l'agente dell'attaccante argentino Jorge Antun per entrare nei dettagli del prolungamento di contratto. Un secondo round cruciale, in cui le parti si confronteranno e cercheranno di raggiungere un'intesa. A fronte dei 10 mln di ingaggio chiesti dal procuratore della Joya, i bianconeri dovrebbero offrire 8 mln più bonus fino al 2026 con l'inserimento di una clausola.

Getty Images