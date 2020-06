Juve, atteso il sì di Arthur: anche Setien lo "libera" e Pjanic spera  

Potrebbero essere giorni, se non ore, decisivi per il passaggio di Arthur alla Juventus. Il centrocampista brasiliano si sarebbe fatto convincere dall'offerta dei bianconeri (5 milioni di euro più bonus a stagione) e a Torino attendono una sua risposta definitiva. Che parrebbe scontata, anche a giudicare dalle parole del tenico blaugrana, Quique Setien. "Sicuramente queste voci potrebbero influenzarlo, parleremo con lui. Siamo contenti del suo .lavoro e vorremmo che rimanesse concentrato. Ma è una situazione complicata, è difficile da superare in questo momento così delicato della stagione", ha detto subito dopo il successo di misura sull'Athletic Bilbao.