Il papà di Higuain: "Terminerà il contratto alla Juventus"

Gonzalo Higuain è uno dei giocatori destinati a lasciare la Juventus, un'indicazione che era emersa anche prima del cambio di allenatore, sia per questioni anagrafiche che economiche (contratto da 7,5 milioni netti per un altro anno). La difficile parte di stagione post-Covid e l'addio di un estimatore come Sarri, però, hanno accelerato il processo anche se il padre Jorge frena: "Non è vero che non lo vogliono più, credo che terminerà il contratto con la Juve".

Parlando ai microfoni di Club Octubre 947, dall'Argentina, Jorge Higuain non vede il divorzio così vicino: "È quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River, non rinuncerà al suo contratto per andare liberamente in una qualsiasi altra squadra. Terminerà l'accordo con la Juve e poi andrà altrove: che sia il River o un'altra squadra".

Nessuna speranza di rescissione, dunque, per i bianconeri che dovranno trovare una pretendente per il cartellino oppure sperare che Pirlo possa rilanciare il Pipita, soprattutto se Dybala dovesse partire.