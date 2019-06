Il Bayern Monaco libera James Rodriguez, ora Napoli o Juventus

05/06/2019

Detto, fatto . James Rodriguez aveva chiesto al Bayern Monaco di non esercitare il diritto di riscatto inserito nel contratto di prestito tra bavaresi e Real Madrid . Il club tedesco è stato di parola tanto che già oggi è arrivato il comunicato ufficiale: "La società ha accolto la richiesta del giocatore che, dopo due anni di prestito, non giocherà per noi la prossima stagione". Ma James rientrerà a Madrid temporaneamente, tra le nuove destinazioni anche Napoli (richiesto da Ancelotti) e Juventus (sponsorizzato da Cristiano Ronaldo).

Niente riscatto di 42 milioni, dunque, per ingolosire il Real non bisogna però allontanarsi troppo dalla valutazione di 50 milioni di euro, il costo a bilancio di James è ancora alto visto che era stato acquistao nel 2014 dal Monanco per ben 80 milioni di euro. I blancos sperano si inneschi una sorta di asta, visto che rimbalzano voci di un interesse anche da parte del Paris Saint Germain.



Lui per il momento non si scompone. Incalzato dai giornalisti nel ritiro della Colombia, alla domanda "Preferisci Napoli o Torino?" ha risposto con un sorriso: "Medellin!". Nei due anni al Bayern, Rodriguez ha messo insieme 67 presenze vincendo due Bundesliga, due Supercoppe di Germania e una coppa di Germania: un vincente che, con 28 anni da compiere a luglio, può ancora dare molto sia ad un tecnico come Ancelotti che lo aveva valorizzato al Real sia in supporto di CR7 (in Germania si è parlato di un contatto telefonico tra i due).