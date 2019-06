Guardiola giura amore al City: "Non c'è posto migliore per allenare"

07/06/2019

Il futuro di Pep Guardiola è in Inghilterra e a dichiararlo, soffiando via indiscrezioni riguardo un futuro alla Juventus, è stato lo stesso allenatore del Manchester City in un'intervista pubblicata sul sito ufficiale del club inglese: "Non c'è posto migliore al mondo dell'Inghilterra per fare questo lavoro - ha dichiarato -. In Italia come in Spagna se non vinci ti fischiano". Sul futuro al City: "Sono uno di voi, il meglio deve ancora venire".

Nella lunga intervista sull'ultima trionfale stagione in Inghilterra pubblicata sui canali ufficiali del Manchester City, Pep Guardiola ha parlato dell'ultima stagione con uno sguardo sulla prossima che, stando alle dichiarazioni, sarà ancora in Premier League. "Il nostro è il più felice del mondo, è incredibile quello che abbiamo fatto nel campionato inglese che è il più difficile al mondo per calendario, meteo, avversari e qualità dei giocatori".



Un campionato vinto contro il Liverpool campione d'Europa, ma anche contro il Chelsea trionfatore in Europa League nonché contro Tottenham e Arsenal finaliste europee. "Il meglio deve ancora venire - ha continuato Guardiola -, penso che non ci sia posto migliore dell'Inghilterra per fare il proprio lavoro. In altri posti i tifosi si arrabbiano e ti fischiano se non vinci, qui no, qui ti supportano sempre e ti fanno sentire con la maglia azzurra, sono uno di voi, uno del Manchester City".



Intanto Pep Guardiola si sta godendo le proprie vacanze a New York e ne ha approfittato per vedere una partita di MLS, quella tra New York City FC - squadra del gruppo City allenata dal suo ex assistente Domenec Torrent - e Cincinnati.