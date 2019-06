Allenatore Juventus, Paratici: "Abbiamo un range di nomi, nessuna scadenza"

04/06/2019

C'è chi dice Sarri, chi scommette su Guardiola e chi invece dice un nome a sorpresa per il prossimo allenatore della Juventus. Poi c'è chi dice no, come il ds Fabio Paratici incalzato sull'argomento. No nel senso che la decisione non è stata presa, o meglio, non è ancora pronta per essere ufficializzata per dettagli più o meno ingombranti. "Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando su un range di nomi in maniera tranquilla. Non abbiamo scadenze".