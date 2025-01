Juventus Women, Cantore rinnova contratto fino al 2028

Sofia Cantore prosegue la sua avventura in bianconero, un prolungamento di contratto che legherà l'attaccante classe '99 alla Juventus Women fino al 30 giugno 2028. E' lo stesso club bianconero a renderlo noto. Continua così un sodalizio nato nell'estate del 2017 e rafforzato nel corso di questi lunghi anni vissuti indossando la maglia bianconera: ora un nuovo capitolo della storia che promette di essere sempre più speciale. Un percorso iniziato insieme, con Sofia in squadra già nella storica stagione 2017/18 - giovanissima e decisiva, autrice del suo primo gol con la Juventus il 18 marzo 2018, in una stagione chiusa con quattro reti e con il primo Scudetto conquistato a soli 18 anni. Da lì in poi una crescita continua per Cantore, con stagioni in prestito per fare esperienza e un ritorno in bianconero da protagonista - con ben 64 presenze nelle ultime due annate alla Juventus. "La Juventus per me ormai è casa, anche quando sono stata in prestito mi sono sempre sentita parte di questa famiglia. Mi ha aspettato in alcuni momenti e mi ha dato tantissimo e so che sarà così anche in futuro", ha dichiarato Cantore.