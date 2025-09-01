Logo SportMediaset
Mercato

Juventus, ufficiale la cessione di Nico Gonzalez: i dettagli

01 Set 2025 - 17:44

Dopo una sola stagione Nico Gonzalez lascia la Juventus per approdare all'Atletico Madrid. La conferma arriva dalla Vecchia Signora tramite il comunicato ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolás Iván González, a fronte di un corrispettivo di € 1 milione - si legge -. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1 milione, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 32 milioni, pagabili in tre esercizi. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

