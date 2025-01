Juventus, tra gli obiettivi per l’attacco spunta Fullkrug

C’è anche Niclas Fullkrug tra gli attaccanti nel mirino della Juve. Lo scrive Di Marzio, secondo cui l’attaccante classe 1993 potrebbe lasciare il West Ham in prestito in questa sessione di mercato. L'ex Dortmund, infatti, ha giocato appena nove volte in questa prima parte della stagione con uno score di due gol e un assist e non sarebbe soddisfatto della sua attuale esperienza. Di qui la possibilità di lasciare immediatamente la Premier per provare una nuova avventura.