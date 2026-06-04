Juventus, sondaggio del Barcellona per Cambiaso

La Juventus è obbligata a vendere per fare cassa dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League e uno dei probabili partenti è Andrea Cambiaso. Sul terzino sinistro hanno messo gli occhi il Como, il Chelsea e, per ultimo, il Barcellona. Il club blaugrana si è mosso dopo un'accelerata dei londinesi, che in questa sessione di mercato potrebbero salutare Cucurella e sono alla ricerca di un profilo simile per sostituirlo.

Due gli ostacoli principali: il prezzo - la Juve chiede non meno di 50 milioni - e il contratto che lega Cambiaso al club bianconero fino al 2029