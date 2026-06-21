Juventus, rivoluzione difesa: partono in tre, ecco chi arriva

Kim nella Corea del Sud © italyphotopress
La Juventus prepara una ristrutturazione della propria difesa, con Gleison Bremer pronto a lasciare Torino davanti a un'offerta da almeno quaranta milioni di euro. Il centrale brasiliano cerca nuove ambizioni, aprendo la strada a un possibile effetto domino che vede il coreano Kim (Bayern Monaco) e il colombiano Lucumí (Bologna) tra i principali obiettivi societari per sostituirlo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
La rivoluzione coinvolgerà anche la fascia sinistra, considerando l’addio di Cabal verso la Premier League e la possibile cessione di Cambiaso per motivi di bilancio, mentre si valuta Muharemovic (Sassuolo) e si sondano profili internazionali come Stones, Emerson Palmieri e Spence.
Questo scenario potrebbe includere anche il futuro in bilico di Federico Gatti - accostato al Napoli di Allegri - e la posizione di Daniele Rugani.