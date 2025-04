Juventus, occhio al Bayer Leverkusen per Hancko

La Juventus potrebbe veder non concretizzarsi l'approdo di David Hancko in estate. Il difensore è pronto a lasciare il Feyenoord, tuttavia l'esonero di Thiago Motta e il rischio di rimanere fuori dalla Champions League potrebbero costringere i bianconeri a rivedere i piani. Come riportato da Calciomercato.com la Juventus dovrà far i conti anche con il Bayer Leverkusen che sarebbe interessato a Hancko, però molto dipenderà dall'eventuale possibilità del club tedesco di puntare sul milanista Malick Thiaw.