Renato Veiga è una delle note positive di questa stagione complicata della Juventus tanto che il difensore si è preso la squadra bianconera nonostante sia arrivato a gennaio. Il calciatore portoghese è però approdato in Italia in prestito dal Chelsea, motivo per cui andrà valutato quale sarà a fine stagione il suo futuro. Per fare il punto, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ci sarà un incontro nelle prossime settimane fra società e calciatore.