"Zirkzee? Con il Manchester non abbiamo mai parlato, loro hanno delle situazioni da risolvere. In generale, la Juventus deve stare alla finestra visti gli infortuni di Milik e dei difensori ma ancora veramente non c’è niente”. Parole del Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli in esclusiva su Italia 1 prima della Supercoppa italiana contro il Milan.