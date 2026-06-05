Juventus forte su Lobotka: Spalletti chiama, il Napoli fa il prezzo

Secondo Tuttosport Luciano Spalletti ha indicato Stanislav Lobotka come la priorità per rinforzare il centrocampo della Juventus, ma il Napoli si è già attivato per blindare il regista slovacco proponendo il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027.
L'allenatore toscano, che ha già valorizzato il mediano nell'anno dello scudetto azzurro, spinge per portarlo a Torino sebbene dirigenza juventina non abbia ancora formulato un'offerta ufficiale agli azzurri.
A complicare i piani dei bianconeri è la volontà del Napoli di trattenere il calciatore, unita al fatto che l'attuale clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nell'accordo dello slovacco sia valida esclusivamente per il trasferimento all'estero; di conseguenza, per convincere il Napoli a cedere il proprio punto di riferimento a una diretta rivale in Serie A, la Juventus dovrà mettere sul piatto una cifra non inferiore ai 35 milioni di euro, mentre il giocatore ha temporaneamente congelato ogni decisione per valutare con calma il proprio futuro.