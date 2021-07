Juventus e Cristiano Ronaldo, questa settimana arriva Mendes

Si preannuncia una settimana calda, caldissima in casa Juventus e per il futuro di Cristiano Ronaldo in bianconero. Tra qualche giorno sbarcherà, infatti, in Italia Jorge Mendes per fare il punto della situazione e incontrare la dirigenza della Juve, nella persona di Cherubini. Potrebbe essere già quello previsto in settimana l'incontro definitivo per la permanenza dell'asso portoghese a Torino. Nei mesi scorsi, il potente procuratore, aveva sondato altri club per un possibile addio di CR7, ma non ci sono attualmente le condizione e tutte le strade portano alla permanenza alla Continassa.

afp