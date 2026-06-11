Juventus, due idee per la difesa: una è un ex obiettivo dell'Inter

11 Giu 2026 - 11:02
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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta seguendo con attenzione la pista che porta a Tarik Muharemovic, protagonista di un'ottima stagione con la maglia del Sassuolo e recentemente accostato anche all'Inter, che però ora si è concentrata su Solet. Il centrale bosniaco viene valutato dal club neroverde non meno di 30 milioni di euro, ma l'operazione costerebbe alla Juventus esattamente la metà: al momento della sua cessione a Reggio Emilia, infatti, i bianconeri si erano garantiti il 50% sulla futura rivendita, clausola che dimezzerebbe l'esborso economico per riportare a Torino il classe 2003, cresciuto nella Primavera juventina al fianco di Kenan Yıldız.

L'alternativa di lusso sul è rappresentata dall'inglese John Stones, rimasto svincolato a parametro zero dopo lo storico ciclo di dieci anni al Manchester City, dove ha collezionato ben sei Premier League e una Champions League. Il difensore trentaduenne porta in dote un bagaglio d'esperienza internazionale da 295 presenze nel campionato inglese e 88 con la maglia della propria nazionale; tuttavia andrà valutato con estrema cautela l'aspetto legato alle sue condizioni fisiche, dato che nell'ultima stagione i continui problemi muscolari gli hanno permesso di scendere in campo in appena 9 occasioni in campionato.

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