Juventus, due idee per la difesa: una è un ex obiettivo dell'Inter

L'alternativa di lusso sul è rappresentata dall'inglese John Stones, rimasto svincolato a parametro zero dopo lo storico ciclo di dieci anni al Manchester City, dove ha collezionato ben sei Premier League e una Champions League. Il difensore trentaduenne porta in dote un bagaglio d'esperienza internazionale da 295 presenze nel campionato inglese e 88 con la maglia della propria nazionale; tuttavia andrà valutato con estrema cautela l'aspetto legato alle sue condizioni fisiche, dato che nell'ultima stagione i continui problemi muscolari gli hanno permesso di scendere in campo in appena 9 occasioni in campionato.