Pisa, Corrado "Stiamo cercando di convincere Raul Albiol"
28 Ago 2025 - 23:10
"Stiamo cercando di convincere Raul Albiol, farebbe da tutor a diversi nostri difensori che sono molto giovani". Così Corrado, Presidente del Pisa, in merito al possibile ingaggio dell'ex centrale di Napoli e Real Madrid.
