Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Rabiot al Milan, il presidente del Marsiglia frena: "Per lui porte aperte"

28 Ago 2025 - 22:53
Adrien Rabiot © Getty Images

Adrien Rabiot © Getty Images

Adrien Rabiot è un obiettivo del Milan ma il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha smorzato la trattativa a margine dei sorteggi di Champions League: "Dobbiamo essere molto chiari. La porta del mio ufficio è sempre aperta. Per Adrien Rabiot come per tutti gli altri giocatori. Possiamo parlare con calma. La cosa più importante è parlare da adulti e avere una discussione sincera. Ripeto, la mia porta è aperta per tutti i giocatori sotto contratto con l'Olympique Marsiglia, incluso Adrien Rabiot. La situazione è molto semplice, basta parlarsi con sincerità". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Mercato

Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

Donnarumma-City, sempre più vicini: il PSG è pronto ad accettare l'offerta. Ma Ederson...

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:28
Atalanta, pronta la prima offerta per Comuzzo
23:17
Juventus, Nico Jackson possibile alternativa a Kolo Muani
23:10
Pisa, Corrado "Stiamo cercando di convincere Raul Albiol"
23:01
Milan, Nkunku è atterrato a Linate
Adrien Rabiot
22:53
Rabiot al Milan, il presidente del Marsiglia frena: "Per lui porte aperte"