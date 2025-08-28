Rabiot al Milan, il presidente del Marsiglia frena: "Per lui porte aperte"

Adrien Rabiot è un obiettivo del Milan ma il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha smorzato la trattativa a margine dei sorteggi di Champions League: "Dobbiamo essere molto chiari. La porta del mio ufficio è sempre aperta. Per Adrien Rabiot come per tutti gli altri giocatori. Possiamo parlare con calma. La cosa più importante è parlare da adulti e avere una discussione sincera. Ripeto, la mia porta è aperta per tutti i giocatori sotto contratto con l'Olympique Marsiglia, incluso Adrien Rabiot. La situazione è molto semplice, basta parlarsi con sincerità".