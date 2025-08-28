Logo SportMediaset
Mercato

Milan, Nkunku è atterrato a Linate

28 Ago 2025 - 23:01

Christopher Nkunku è atterrato a Linate ed è pronto a formalizzare il suo passaggio al Milan. Nella mattinata di venerdì svolgerà le visite mediche, dopodiché metterà la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2030.

23:28
Atalanta, pronta la prima offerta per Comuzzo
23:17
Juventus, Nico Jackson possibile alternativa a Kolo Muani
23:10
Pisa, Corrado "Stiamo cercando di convincere Raul Albiol"
23:01
Milan, Nkunku è atterrato a Linate
Adrien Rabiot
22:53
Rabiot al Milan, il presidente del Marsiglia frena: "Per lui porte aperte"