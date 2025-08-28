Milan, Nkunku è atterrato a Linate

Christopher Nkunku è atterrato a Linate ed è pronto a formalizzare il suo passaggio al Milan. Nella mattinata di venerdì svolgerà le visite mediche, dopodiché metterà la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2030.
