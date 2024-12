La priorità per la Juventus nel mercato di gennaio è un rinforzo in mezzo alla difesa: detto della preferenza per Antonio Silva del Benfica, non va trascurata la pista che porta ad Hancko. Il difensore slovacco gioca nel Feyenoord dove in estate è arrivato in prestito proprio dai bianconeri Facundo Gonzalez: l'eventuale riscatto, del valore di 6 milioni, potrebbe essere scontato dal cartellino di Hancko scrive Calciomercato.it.