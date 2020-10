Juventus, accelerata per la rescissione di Sarri: la Fiorentina ci pensa

Nuova accelerata nelle trattative tra Maurizio Sarri e Juventus per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2022. Ne avevamo parlato una decina di giorni fa, ci sono novità delle ultime ore visto che il confronto tra l'ex tecnico e i bianconeri si è fatto più serrato nelle ultime ore ed è difficile non accostarlo alle voci che arrivano da Firenze, con Giuseppe Iachini in bilico sulla panchina viola.

