Juve, Yildiz brilla con Tudor: il futuro del 10 è sempre più bianconero

In certi periodi di questa stagione, il momento della Juventus è stato così terribile da oscurare il talento di Kenan Yildiz. Con Thiago Motta la stellina turca non è riuscito a trovare collocamento in campo e soffriva la scarsa vena della squadra. Da quando c'è stato il cambio di allenatore però, il classe 2005 è rinato: due gol nelle ultime tre partite danno un'idea del suo impatto. La Juve a inizio stagione gli ha rinnovato il contratto, consegnandogli anche la maglia numero 10, ma, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, senza la Champions League, a Torino avrebbero dovuto ascoltare, a malincuore, le maxi offerte già pronte per il turco: si dice che United, Chelsea e City fossero già pronti a follie. Del resto i dati parlano chiaro: Yildiz è il terzo giocatore più giovane a segnare più di 5 gol nei top 5 campionati. Ora però con Tudor il quarto posto sembra più vicino e il futuro del turco sempre più bianconero