Juve, Vlahovic: "Per puntare sempre più in alto anche io devo fare meglio"

Un'estate fa era un uomo mercato, con il cartello "vendesi" in bella evidenza: al suo posto sarebbe dovuto arrivare Lukaku, si diceva, con Vlahovic stesso relegato al ruolo di pedina di scambio con il Chelsea. Oggi, invece, l'attaccante serbo è quanto mai un punto fermo della Juve che verrà: il club punta su di lui, Dusan è rimasto saldamente sulle posizioni di sempre e si vede sempre e solo con la maglia bianconera indosso. E questo, a meno di scossoni imprevisti, è la prima certezza che Giuntoli ha offerto a Motta, successore di Allegri sulla panchina bianconera. Il nuovo tecnico juventino - il prescelto in attesa di ufficialità - troverà un Vlahovic votato come miglior attaccante della stagione che va ora in archivio e voglioso di fare ancora meglio: "Sono contento, voglio ringraziare la Serie A e chi mi ha votato. È un grandissimo piacere. Ma il prossimo anno dovrò far ancora meglio: so cosa si aspetta la gente da me e dalla Juve".