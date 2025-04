Juve, Thuram: "Torino mi ha riempito d'amore, ci sto bene"

Khephren Thuram è uno dei pochi colpi di mercato riusciti alla Juventus la scorsa estate. E il suo futuro sembra essere ancora in bianconero. "La Serie A è un campionato di alto livello, ed è quello che cerchiamo. Qui ci inseriamo bene: mio fratello parla l’italiano perfettamente, io sto migliorando. E poi le partite sono diverse, uniche: molto più tattiche rispetto ad altrove, con un gioco che esalta l’intelligenza. I Thuram qui ci stanno bene. Inoltre, Torino mi ha riempito d’amore, mentre in Francia la gente è più concentrata su sé stessa", ha detto in occasione di una sua visita al liceo francese internazionale di Torino.