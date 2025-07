Newcastle, Wilson dice addio: il bomber inglese è svincolato

Callum Wilson, attaccante inglese di 33 anni, dice addio al Newcastle dopo cinque anni. Protagonista del ritorno ai vertici dei bianconeri, il bomber della nazionale inglese è adesso svincolato. Wilson ha segnato 47 reti in 113 presenze in Premier League dal 2020 al 2025. "Sono molto orgoglioso di aver indossato la maglia numero 9 e di aver contribuito a scrivere un po' di storia. Segnare al St James' Park è davvero speciale. Tutte le cose belle arrivano alla fine, ma non c'è dubbio che il Newcastle United avrà sempre un posto nel mio cuore", le sue parole.