Ora è ufficiale, Wojciech Szczesny ha rinnovato il suo contratto col Barcellona fino al 2027. L'ex Roma e Juve, che aveva annunciato il ritiro dopo la fine dell'avventura in bianconero, era stato ingaggiato dai blaugrana a ottobre e nella scorsa stagione ha convinto Flick arrivando a collezionare in tutto 30 presenze. Ora la sua carriera proseguirà in Catalogna per altri due anni.