Juve, senti il Benfica: "Antonio Silva? Ci vuole il portafoglio pieno"

L’allenatore del Benfica, Bruno Lage, ha parlato della situazione di Antonio Silva, obiettivo della Juve per gennaio, in conferenza stampa: "Per noi non è assolutamente un problema. In primo luogo perché nessuno mi ha parlato, in secondo luogo perché vedo il giocatore completamente concentrato sul Benfica. Proprio ieri abbiamo lavorato su alcune situazioni specifiche riguardanti la sua posizione. Lui è motivato e concentrato, molto determinato nell'aiutare il Benfica a diventare campione. A fine stagione chi non ha il contratto potrà decidere il proprio futuro, chi ce l'ha dovrà aspettare e vedere le clausole presenti. Una cosa è certa: chi vuole i giocatori del Benfica deve arrivare con il portafoglio bello pieno".