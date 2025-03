Juve, senti Huijsen: "In estate costretto ad andare via"

Intervistato da Marca, Dean Huijsen si è soffermato sul suo addio alla Juventus la scorsa estate: "Il club bianconero si è comportato male con me? Forse. Sono andato in prestito alla Roma, sono tornato, e posso capire che l'intenzione fosse quella di vendermi visto che poteva essere utile al club - ha tuonato Huijsen -. Ma sono arrivato il primo giorno dopo le vacanze estive e mi hanno detto che dovevo andare via. Aggiungendo che non mi avrebbero costretto. E poi invece l'hanno fatto facendomi allenare da solo e robe simili. È stato un po' brutto perché ero lì da tre anni, dai tempi Under 17. Il mio unico desiderio era giocare per la prima squadra".