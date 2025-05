Juve, Scanavino: "Progettiamo il futuro con Giuntoli"

Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer della Juventus, ha parlato del futuro prossimo dei bianconeri a margine del 'Charity gala dinner' organizzato dalla Lega Serie A questa sera a "Villa Miani" a Roma alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna."Competitivi a prescindere da qualificazione Champions? Sì, la squadra quando è al completo è molto forte e competitiva e lo ha dimostrato nei momenti in cui abbiamo potuto avere un organico sufficientemente completo. Quindi per il futuro si partirà da questo blocco di giocatori, tra l'altro anche molto giovane, ma che quest'anno ha potuto crescere anche di esperienza, e su questo faremo degli inserimenti mirati. Giuntoli sta lavorando ovviamente già da tempo su questo e stiamo progettando assieme le ipotesi per il futuro".