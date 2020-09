Juve, Roma e Napoli aspettano Milik: entro 48 ore la risposta ai giallorossi

GIOCO A INCASTRI

Aspettando... Milik. Le mosse di mercato di Juve, Roma e Napoli sono appese alla decisione dell'attaccante polacco, che deve dire sì o no all'offerta del club giallorosso. In caso di risposta affermativa, ecco che si apriranno automaticamente le porte per l'ingresso di Dzeko nel mondo bianconero. Il sogno di Milik di giocare nella Juve, dopo aver rifiutato il rinnovo con il Napoli, è svanito: Paratici ha parlato con il suo agente dicendogli chiaramente che la scelta è caduta sul collega bosniaco. Arkadiusz si è preso 48 ore di tempo per decidere e tre squadre restano con il fiato sospeso: scegliere la Roma o cercare un'altra soluzione per evitare di passare un anno in tribuna e andare via gratis a giugno.

Milik è ormai fuori dal progetto del Napoli e di Gattuso: prima l'esclusione dai convocati per le ultime due amichevoli e ora l'allenamento in solitaria a Castel Volturno, da separato in casa. L'accordo tra il club e la Roma c'è già sulla base di un prestito oneroso a tre milioni, obbligo di riscatto fissato a 15 e sette milioni di bonus per un'operazione da 25 milioni di euro (Il Mattino riferisce anche di un incasso dell'8% dall'eventuale rivendita nel caso la Roma dovesse cederlo entro il 2023. Manca adesso la risposta del polacco, per cui è pronto un contratto quinquennale, con i giallorossi disposti a far salire l'ingaggio da 4,5 a 4,8 milioni di euro più una parte variabile pur di convincere il giocatore a sposare la causa capitolina, andando a riempire la casella in attacco che verrà lasciata vuota da Dzeko, destinato alla nuova Juve di Pirlo (intesa per un biennale a 7,5 milioni netti a stagione.